Mercato immobiliare, La Spezia seconda più cara

In Liguria il 2019 inizia con un timido aumento degli affitti. Nei primi tre mesi i prezzi di vendita sono scesi dell’1,2%.

La Spezia - Il mercato immobiliare ligure è partito a due velocità: da una parte gli affitti, che nel primo trimestre, risultano aumentati dello 0,5% e dell’altra i prezzi richiesti da chi vende casa che, seppur di poco, continuano a scendere (-1,2% da dicembre 2018 a marzo 2019). È questa la principale evidenza dell’Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale della regione nel primo trimestre 2019. Secondo l’analisi, a marzo, il prezzo medio per le vendite in Liguria è stato pari a 2.556 euro/mq mentre per i canoni di locazione si sono richiesti mediamente 8,48 euro/mq.

Sul fronte compravendite il trend al ribasso è comune a tutti i capoluoghi di provincia, seppur con oscillazioni differenti: il calo record è quello registrato a Imperia, dove in tre mesi i costi medi, pari a 2.043 euro/mq, sono scesi del 3,4%. Savona, la città più cara della regione con una media di 2.048 euro/mq, ha perso il 2,8%.

Alla Spezia il calo trimestrale si è fermato a 1,3% mentre non arriva all’1% quello rilevato a Genova, ancora la più economica fra le città, dove in tre mesi i prezzi richiesti per le abitazioni in vendita (1.665 euro/mq) sono scesi dello 0,5%.



L’analisi sulle compravendite viene arricchita dai dati forniti da Euroansa*, società di mediazione del credito, grazie ai quali è possibile individuare la tipologia di acquirenti in Liguria. I risultati dimostrano che il 65% di coloro che accendono un mutuo rientrano nella fascia d’età tra i 31 e i 50 anni. Inoltre, oltre un finanziamento erogato su due (51%) è concesso per un periodo compreso fra i 20 e i 25 anni mentre il 38% viene stipulato per 30 anni. Il mutuo più scelto, inoltre, è quello con tasso variabile (54%), preferito rispetto al fisso (43%) e al misto (3%). L’84% dei finanziamenti sono stati erogati per l’acquisizione della prima casa, la restante percentuale per la seconda casa.

Per quanto riguarda i costi degli affitti, se a livello regionale la variazione nel trimestre dicembre18-marzo19 è in lieve aumento (+0,5%), nelle città capoluogo di provincia il trend è ovunque al ribasso a eccezione di Savona, dove gli affitti sono aumentati dello 0,8%.



Savona, con una media di 7,83 euro/mq, è anche la città più cara dopo la Spezia (8,49 euro/mq), in cui però i costi risultano lieve calo (-0,5%). Quasi fermi i prezzi richiesti a Genova: con una media di 7,71 euro/mq il capoluogo ligure ha registrato, da dicembre a marzo, un calo di appena lo 0,2%. Imperia risulta la città più economica per le locazioni e qui i prezzi sono scesi, nel trimestre, del 2,5%, attestandosi su una media di poco più di 7 euro al metro quadro.