Mercato del venerdì sospeso, Rete imprese chiede una compensazione

La Spezia - Rete Imprese Italia – La Spezia intende dare voce al malcontento e all’amarezza degli operatori del mercato settimanale di Viale Garibaldi alla Spezia a seguito dell’emanazione, da parte dell’amministrazione comunale, di una ordinanza con la quale si è deciso di sospendere l’attività mercatale in programma per venerdì 18 settembre.



"Gli operatori del mercato del venerdì hanno pagato a caro prezzo la crisi provocata dall’emergenza sanitaria di questi mesi e non si sono mai sottratti alle richieste di collaborazione dell’amministrazione comunale - affermano le associazioni di categoria - nemmeno quando quest’ultima decise di confermare la collocazione del mercato nell’attuale sede contrariamente a quanto indicato dalla maggioranza dei commercianti titolari di posteggio. Ogni sforzo è stato compiuto dagli operatori per l’applicazione delle misure di prevenzione atte a consentire le attività mercatali in condizioni di sicurezza".



Le associazioni aderenti a Rete Imprese Italia – La Spezia chiederanno al sindaco della Spezia che questo ulteriore sacrificio venga compensato attraverso una edizione straordinaria del mercato del venerdì da programmare in un buon momento dell’anno ed attraverso l’adozione di misure di valorizzazione del mercato stesso.

Le associazioni di categoria chiederanno, inoltre, l’adozione di ulteriori misure di sostegno per le attività commerciali ed artigianali collocate nel perimetro cittadino interessato dalle misure restrittive attualmente in vigore e danneggiate non poco anche dalle modalità comunicative utilizzate per la loro divulgazione nei giorni scorsi.