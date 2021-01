Mercato azionario: ecco i titoli a cui guardare per la compravendita nel 2021

La Spezia - Il 2020 è stato un anno molto interessante per il mercato azionario ed ha consentito di ottenere dei notevoli profitti a coloro che si sono mossi bene e che hanno saputo fare compravendita di azioni nei momenti più opportuni. Nonostante la particolare situazione sociosanitaria che stiamo attraversando, il mercato delle azioni ha garantito comunque diverse opportunità di investimento e molti investitori sono stati bravi a coglierle.



Coloro che intendono iniziare ad utilizzare il loro denaro per inserire nel portafoglio anche dei titoli azionari devono prima capire come comprare azioni oggi, così da non lasciarsi sfuggire le nuove opportunità che si presenteranno. Per non affidarsi al caso e per non lasciarsi controllare dalle emozioni è bene avere una strategia di investimento ed anche informarsi su quelli che potrebbero essere i migliori titoli azionari per il 2021. Si tratta di previsioni fatte da esperti analisti di mercato, ma restano comunque delle previsioni, il che significa che non vi è la certezza che i titoli di queste società riusciranno effettivamente a crescere nei prossimi mesi.



Brunello Cucinelli

Società che opera nel settore luxury, l’azienda Brunello Cucinelli sembra essere una delle migliori candidate per chi vuole investire in azioni nel 2021. Nata nel 1978, questa azienda ha dimostrato negli anni la capacità di far crescere il fatturato e gli utili e di espandersi progressivamente in diversi paesi del mondo. Attualmente la società vende i suoi capi nelle principali capitali del mondo e gli analisti del settore ritengono che il valore delle azioni possa crescere entro la fine del 2021.



Pirelli

Nonostante negli ultimi mesi il valore delle azioni dell’azienda Pirelli abbia avuto delle oscillazioni, gli analisti ritengono che entro la fine dell’anno in corso il prezzo per azione dovrebbe essere superiore a quello a cui questi titoli societari sono scambiati al momento. La società resta uno dei punti di riferimento nella produzione e distribuzione di pneumatici ed è indubbiamente un’azienda con una indiscutibile solidità finanziaria.



Technogym

La società Technogym è una delle aziende che ha registrato la più alta crescita nel 2020. Nonostante le limitazioni degli spostamenti abbiano impedito alle persone di recarsi fisicamente in palestra, non hanno fatto sparire il loro desiderio di allenarsi, anzi hanno avvicinato all’attività fisica anche persone non iscritte in palestra. Questo ha portato ad un aumento delle vendite dei prodotti marchiati Technogym e di conseguenza ad un incremento del valore dei titoli societari.



Mercato azionario 2021: cosa succederà?

Gli investitori che stanno pensando di aggiungere al loro portafoglio nuovi titoli azionari sono interessati a sapere in anticipo cosa accadrà nel mercato finanziario nel 2021. Neanche gli analisti più esperti hanno la sfera di cristallo e quindi nessuno può affermare con certezza che il mercato azionario crescerà nei prossimi mesi o subirà un crollo.



La maggior parte degli esperti del settore ritiene che il 2021 possa essere un anno positivo per coloro che investiranno in azioni e che saranno bravi a differenziare i titoli posseduti scegliendo aziende appartenenti a diverse categorie. Il consiglio che viene dato è di valutare i possibili futuri trend e di investire su quelle aziende che saranno in grado di cavalcarli, proponendo ai clienti prodotti e servizi che riusciranno a soddisfare le loro necessità.



Non mancano comunque gli analisti che hanno una visione pessimistica del mercato azionario nel 2021 e che consigliano di acquistare azioni con estrema cautela. Questi analisti ritengono infatti che dopo un 2020 caratterizzato da un forte corsa al rialzo dei titoli azionari in diversi settori, il 2021 sarà un anno di contrazione dei mercati e di riduzione della capitalizzazione di alcune aziende che gli esperti ritengono essere state sopravvalutate.