Mercato Forte, sfogo di Lagomarsini: "Appoggiati sotto elezioni, che delusione"

Il referente provinciale di Confcommercio su Facebook: "Commercio ambulante in forte sofferenza".

La Spezia - Le trasferte degli ambulanti di Forte dei Marmi continuano a far discutere. Non mancano infatti i malumori del commercio locale, in parte convinto che far arrivare i colleghi versiliesi sia tutt'altro che un toccasana per i banchi indigeni. Oggi è arrivato lo sfogo social - non il primo – di Andrea Lagomarsini, referente provinciale di Fiva Confcommercio. “Mercanti ambulanti prima, e dopo le fiere di Forte dei Marmi – scrive Lagomarsini -. Mercati azzerati, incassi inesistenti. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a queste situazioni. Mi dispiace dirlo ma sono persone che ho appoggiato personalmente in campagna elettorale, sia a Spezia che a Sarzana. Grande delusione. Io vivo solo del mio lavoro e non di altro... e in questo momento il mio lavoro è in forte sofferenza”. Lo sconforto del rappresentante Fiva Confcommercio è legato in particolare all'arrivo di mercati del Forte alla Spezia (in Via Chiodo per l'intera giornata di domenica 21 ottobre) e, questa domenica, a Sarzana. Inoltre Lagomarsini, registrando come il 21 ottobre ci saranno mercati fortemarmini anche a Noceto e a Parma si domanda tra tutti “quale sarà l'originale”.