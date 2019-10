Mercati esteri, alla Spezia il "Roadshow Italia per le imprese"

La Spezia - Giovedì 14 novembre 2019 dalle ore 08:30 si terrà a La Spezia presso il terminal ccrociere, Largo Michele Fiorillo, il Roadshow Italia per le Imprese, un’iniziativa nata per affiancare le Pmi che intendano individuare nuove opportunità di affari legate all’internazionalizzazione e affrontare la sfida nei mercati mondiali.

Pianificato dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, il Roadshow per l'internazionalizzazione delle imprese è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Oltre all'Agenzia Ice e a Sace Simest, l'iniziativa si avvale dell'intervento di Unioncamere, Rete Imprese Italia, Confindustria e Alleanze delle Cooperative Italiane.



La tappa di La Spezia è organizzata da Ice-Agenzia in collaborazione con Regione Liguria e Confindustria La Spezia, partner territoriali dell'iniziativa.



Riguardo ai principali settori di esportazione della provincia di La Spezia, primo settore di riferimento è quello legato all’attività cantieristica, sia civile che militare. A seguire troviamo la Francia, unico paese europeo tra i primi 10 mercati di destinazione del settore, che vede soprattutto nei mercati asiatici i principali punti di approdo dell’attività del comparto.

Il secondo grande comparto di export della provincia è rappresentato dalla meccanica tradizionale. Si ritrova, infatti, sia la fabbricazione di macchine di impiego generale sia di macchine per impieghi speciali.

Per ciò che riguarda la fabbricazione di macchine di impiego generale, nella provincia ha sede un’importante produzione di Pompe e compressori. I principali mercati di destinazione sono rappresentati da paesi del Medio Oriente: Oman, Emirati Arabi e Arabia Saudita.

Altro importante comparto di riferimento per l’export provinciale è rappresentato da fabbricazione di altre macchine di impiego generale, in particolare sono presenti sul territorio aziende produttrici di materiale meccanico come guarnizioni e giunti, fino a complessi sistemi di piping ed impianti di condizionamento. Tra i primi 10 mercati di destinazione troviamo tutti paesi extra europei ad eccezione della Francia in 10^ posizione. Tra gli altri si ritrovano i tre paesi del Nafta e alcuni paesi asiatici (Filippine, India e Cina).

Relativamente al settore macchine per impieghi speciali si può notare che i primi tre mercati di riferimento sono rappresentanti da paesi del Medio Oriente e Nord Africa (Algeria, Egitto ed Emirati Arabi), seguono alcuni paesi asiatici quali Vietnam, Indonesia, Cina e Hong Kong e la Tailandia. Tra i primi 10 mercati di sbocco del settore non figurano europei.

Tra i principali settori di export della provincia ritroviamo anche il medicale e preparati farmaceutici. Nella provincia risultano in particolare imprese attive nella distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici. Gli Stati Uniti sono il primo mercato di riferimento. Si tratta spesso di imprese che hanno relazioni con produttori statunitensi. Anche in questo settore tra i primi 10 mercati di destinazione non ritroviamo Europei, mentre domina la presenza di paesi asiatici.



L’evento avrà inizio con una sessione seminariale, dalle 9:15 alle 11:00, aperta dai partner territoriali dell’iniziativa, Confindustria La Spezia e Regione Liguria, cui seguiranno gli interventi dei relatori di Prometeia, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Agenzie pubbliche Ice e Sace simest che illustreranno gli scenari internazionali, gli strumenti nazionali e le strategie a sostegno delle imprese sui mercati globali.

Dalle 11:00 alle 16:30 gli imprenditori potranno poi incontrare i rappresentanti delle organizzazioni presenti per approfondire le opportunità di internazionalizzazione ed elaborare una strategia di mercato personalizzata.

La partecipazione è riservata alle imprese ed è gratuita.

Per partecipare, visitare la pagina http://www.roadshow.ice.it/it/eventi/la-spezia e compilare il form di iscrizione.





PROGRAMMA DELLA GIORNATA



Ore 8:30 Registrazione partecipanti alla sessione seminariale e agli incontri individuali con le imprese

Ore 9:15 SESSIONE SEMINARIALE

Francesca Cozzani – Presidente Confindustria La Spezia

Alberto Pellissone - Dirigente Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell'economia ligure - Regione Liguria Sviluppo Economico

Scenario internazionale

Andrea Dossena - Specialist Prometeia

Strumenti nazionali di supporto all’internazionalizzazione

Introduzione e moderazione interventi MISE, ICE, SACE SIMEST

Stefano Nicoletti – Capo Ufficio Internazionalizzazione delle Imprese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Intervento Ministero dello Sviluppo Economico

Maria Carmela Ottaviano – Dirigente Ufficio Servizi alle Imprese Agenzia ICE

Valerio Alessandrini – Responsabile Piemonte e Liguria - SACE SIMEST - Gruppo CDP

Ore 11:00 INCONTRI INDIVIDUALI CON LE IMPRESE

Per approfondire le opportunità di internazionalizzazione gli imprenditori hanno la facoltà di effettuare incontri individuali (l'ultimo appuntamento è alle ore 16:00) con i rappresentanti di tutte le organizzazioni pubbliche e private presenti.



Ore 16:30 CHIUSURA LAVORI