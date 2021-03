Mercati di Piazza Cavour e del venerdì aperti a San Giuseppe

La Spezia - Mancherà il profumo di dolcetti e porchetta per tutta Piazza Europa, il vociare della gente che si incontra per l'appuntamento in fiera. Se la nostalgia fa capolino nel cuore di tanti, gli operatori di Piazza Cavour e del mercatino del venerdì hanno rivendicato il loro diritto al lavoro e chiesto agli uffici delle attività produttive di poter lavorare il 19 marzo e così sarà.

Con un'ordinanza, arrivata questa mattina ai commercianti, è stato confermato il nulla osta per l'esercizio delle attività sia in Piazza Cavour che per il mercato settimanale.

Il Comune della Spezia dispone: "Di autorizzare il regolare svolgimento del mercato giornaliero di piazza Cavour e del mercato settimanale del venerdì, con le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 23/11/2020 (parziale trasferimento di posteggi nell' area di via Chiodo, Viale Diaz, viale Mazzini, via Cadoma) nella giornata di venerdì 19 marzo 2021".

Insomma, non sarà la fiera di San Giuseppe ma il giorno di festa sarà un po' diverso dal solito. I commercianti di Piazza Cavour non se lo sono dimenticati e un banco di alimentari venderà la porchetta e qualcun'altro le noccioline tostate.

Dal Civ Mac spiegano: "Ci siamo attivati già alla fine di febbraio per capire se fosse possibile restare aperti il 19 marzo, ma è stato necessario attendere lo studio del nuovo Dpcm e le disposizioni in base alla colorazione delle Regioni. L'adesione dei commercianti è stata ampia e abbiamo atteso l'ordinanza che permetterà sia a noi che ai colleghi del mercato settimanale di poter lavorare. Saremo aperti dal mattino con i consueti orari".



(foto: repertorio)