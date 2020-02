Menchelli: "Solidarietà e vicinanza agli imprenditori cinesi che lavorano regolarmente in Italia"

La Spezia - “Andiamo al di là dei click sui social, informiamoci e non lasciamo spazio alle facili psicosi”. La Confartigianato della Spezia rompe gli indugi ed in rappresentanza dei dirigenti e dello staff dell'Associazione di via Fontevivo il direttore Giuseppe Menchelli esprime solidarietà e vicinanza agli imprenditori cinesi che lavorano regolarmente in Italia.

“La paura non motivata del contagio da Coronavirus – prosegue Menchelli - sta creando episodi di vero e proprio razzismo verso i cinesi (anche quelli nati e cresciuti in Italia) per questo desideriamo esprimere vicinanza, solidarietà e attenzione a tutte le imprese e gli imprenditori cinesi che lavorano regolarmente nel nostro Paese. In Confartigianato abbiamo avuto modo di conoscere e di rappresentare imprenditori seri e capaci che con coraggio hanno investito in Italia, dato lavoro e creato valore. È giusto seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per il coronavirus ma è bene ribadire che attualmente la Asl 5 e la Prefettura della Spezia non hanno diramato alcuna comunicazione di allarme. Non è accettabile dare spazio a fake news o terrorismo psicologico, una scusa per trovare un capro espiatorio contro una comunità. Gli esperti hanno chiarito che il virus non si trasmette con il cibo, né con gli oggetti. Per questo invitiamo imprenditori, cittadini e iscritti a stare tranquilli, ad informarsi senza cadere nella trappola della paura che crea muri di cui la nostra comunità non ha proprio bisogno”.