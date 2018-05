Menchelli, Ruggieri e Marrani confermati nel cda della Bvlg

I soci della banca di credito cooperativo hanno approvato il bilancio e rinnovato gli organismi amministrativi.

La Spezia - I soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, riuniti in assemblea sabato 12 maggio presso l’UNA Hotel di Lido di Camaiore, hanno approvato il bilancio 2017, chiuso con un utile netto di circa 2,7 milioni di euro, con la distribuzione di un dividendo del 2% ai soci, ma soprattutto con 650.000 euro messi a disposizione per il 2018 ai fini di beneficienza e mutualità. La banca conferma la sua solidità con l’indice CET 1 al 18,69% ed oltre 115 milioni di euro di fondi propri. Nella giornata di sabato si sono svolte anche le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dei probiviri. I soci hanno provveduto a rinnovare le cariche sociali nominando i seguenti componenti:

Consiglio di amministrazione: zona Versilia: Enzo Stamati, Marco Landi, Corrado Lazzotti, Stefania Prosperi, Simone Tonlorenzi, Laura Silvestri, Titano Marsili; zona Lunigiana: Giuseppe Menchelli, Antonio Ruggieri; zona Garfagnana: Pierluigi Triti, Pietro Salatti. Il Consiglio di amministrazione è stato convocato per oggi per la nomina di Presidente e Vicepresidenti del CdA. Collegio Sindacale: Leonardo Alberti (Presidente), Stefano Scardigli e Roberto Marrani (sindaci effettivi), Davide Marchi e Silvia Giannelli (sindaci supplenti). Ottima la partecipazione con oltre 1.700 soci per un totale, contando le deleghe rilasciate, di 2.556 votanti, che hanno dimostrato ancora una volta lo stretto legame tra la banca e la compagine sociale.

Da segnalare l’ottimo risultato dei rappresentanti spezzini della Banca che alla Spezia ha oggi 4 filiali alla Spezia, a Sarzana, Borghetto Vara e Vezzano Ligure e conta nel prossimo futuro di incrementare la propria presenza sul territorio, anche in termini di sostegno alle iniziative socio assistenziali, culturali, sportive ed educative. Per il Consiglio di Amministrazione Menchelli Giuseppe ha ottenuto 1.510 voti, Antonio Ruggieri 1312, nel Collegio Sindacale Roberto Marrani 1431.