Menchelli: "Nel decreto penalizzate le attività degli affittacamere"

La Spezia - Confartigianato chiede di sanare l’anomalia che penalizza oltre 600 strutture ricettive nella provincia spezzina: "Con l’ultimo dpcm, nell’elencare i codici Ateco delle imprese ricettive che possono proseguire l’attività, vengono citate solo le attività alberghiere e simili con codice Ateco 55.1., escludendo inspiegabilmente il codice 55.20.51 relativo agli affittacamere. In un momento come questo, in cui la mobilità è ridotta per legge ed i proventi del settore turistico praticamente azzerati, non è giusto togliere la possibilità alle imprese di affittacamere di poter lavorare dando

disponibilità a quelle poche persone che ne fanno richiesta, come gli operai delle ditte che stanno ancora operando in provincia, gli operatori sanitari, ecc.; chiaramente introiti minimi, ma che rappresentano una piccola boccata d’ossigeno per attività che oggi hanno di certo solo i costi a fronte di nessun ricavo". La nota di Confartigianato continua: "Chiediamo che sia posta fine a questa anomalia, che riteniamo un evidente errore da sanare al più presto, evitando di costringere le imprese a chiedere un discrezionale assenso in Prefettura e permettendo a chi opera nel settore dell’ospitalità, di poter lavorare e competere ad armi pari".