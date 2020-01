Medway Italia coprirà il servizio dal porto a Padova

La Spezia - Sarà Padova il primo interporto servito da Medway Italia per il suo nuovo servizio in partenza dal porto della Spezia. Lo rivela Shipping Italy parlando della nuova realtà operata da MSC. La Spezia Shunting Railc nel 2019 conferma il trend positivo di movimentazioni degli ultimi anni +2,3% corrispondente ad una crescita di quasi 200 completi treni in più e una movimentazione totale di carri pari a 131554 a fronte dei 128583. Da sottolineare in particolare la performance del mese di Ottobre 2019, mese in cui è stato registrato il record storico di movimentazioni mensili pari a ben 12.851 carri.