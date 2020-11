Matteo Bianchi: "Sommariva esempio di pragmaticità nelle esperienze precedenti"

La Spezia - “L’indicazione di Mario Sommariva a presidente dell’AdSP del Mar Ligure orientale è un’ottima notizia per il nostro porto e per la nostra città.

La grande competenza tecnica di Sommariva lo ha reso uno dei più stimati amministratori portuali in Italia, arriva a Spezia avendo resistito alle lusinghe di molti altri scali.

In anni di lavoro sulle banchine, come segretario generale a Bari e in ultimo a Trieste si è sempre contraddistinto per pragmaticità, capacità di sviluppare progetti innovativi e di produrre risultati. Di questo il porto spezzino ha grande bisogno, così come saranno di grande aiuto la sua capacità di ascoltare tutti e di mediare.

Il nostro porto, a maggior ragione in un momento di crisi mondiale legata alla pandemia, ha bisogno di ritornare al centro delle priorità nazionali, come altri porti hanno saputo intelligentemente fare, ha bisogno di investimenti infrastrutturali, di puntare sulla sostenibilità ambientale, di innovazione tecnologica, di migliorare i collegamenti con i mercati interni per restare ai livelli di efficienza che ha raggiunto in questi anni e per consolidare la sua posizione tra i più importanti scali del mediterraneo.

Un ringraziamento non formale va a Carla Roncallo che ha guidato l’Adsp in questi anni e a Francesco Di Sarcina, segretario generale e da ultimo commissario.

Il lavoro da fare è tanto, le aspettative del territorio, del cluster portuale e marittimo e dei lavoratori molto alte, Sommariva ha le caratteristiche professionali ed umane per svolgerlo al meglio. Buon lavoro presidente”.



Matteo Bianchi

Responsabile Nazionale Dipartimento Economia del Mare

Partito Democratico