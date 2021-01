Massimo Semec dirigerà il settore commerciale di Agenzia Italia

La Spezia - E’ Massimo Semec il nuovo direttore commerciale Agenzia Italia di Tarros. Laureato in economia e commercio presso l’Università degli studi di Torino, ha maturato esperienze significative nel settore da oltre vent’anni. “Ringrazio la direzione per l’opportunità che mi è stata concessa e per la fiducia in me riposta. Il nostro sarà un lavoro di squadra e, in questo difficile contesto storico, continueremo ad offrire servizi di qualità ai nostri clienti. Lavoreremo per fortificare il lavoro affinchè venga improntato alla massima efficienza e produttività, in coordinamento con tutti gli altri uffici e società del Gruppo Tarros”.

Lo accoglie Riccardo Bonamino, deputy general manager Agenzia Italia: "Siamo felici di accogliere Massimo nella nostra squadra: grazie alla sua professionalità rappresenta certamente un valore aggiunto per il nostro team ed il suo inserimento conferma la forte volontà del Gruppo Tarros di investire sul valore delle persone”.