Mascherine e distanze ok, ma in Piazza Cavour servono più guanti

La Spezia - Mascherine e distanza. Per i guanti si va con il contagocce. Strisce e cassette per delimitare la parte più aperta del mercato e segni per ricordare quanto spazio deve esserci da banco e cliente. E poi tanti piccoli pacchetti contenenti cinque mascherine bianche consegnate ad ogni banco. L'immagine arriva dalla prima mattinata di mascherine obbligatorie in Piazza Cavour dove lo storico mercato si è reinventato per affrontare e resistere a ciò che il Covid-19 ha messo a rischio.

Questa mattina le mascherine le indossavano tutti i clienti e i titolari dei banchi, anche se a dire la verità i Dpi non sono mai mancati fin dall'inizio dell'emergenza. Se nelle ultime settimane i rifornimenti sono arrivati tramite le istituzioni, in principio sono stati proprio i commercianti a fare il possibile e per garantire sicurezza a quei pochi cittadini che potevano recarsi al mercato e fare la spesa. Per il resto ci hanno pensato loro: con le consegne a domicilio.

Sempre questa mattina a monitorare che tutto andasse come doveva andare anche la Polizia municipale che come prima giornata ha controllato la presenza delle mascherine e che fossero sempre indossate. In questa fase è stato anche intimato ai commercianti non levarla mai. Il primo giorno è stato quello degli "ammonimenti", quindi, zero verbali e semplici spiegazioni e un aiuto ai commercianti che lo chiedevano. L'unica multa della mattinata, in verità, è stata a carico di una signora il cui cagnolino, lasciato incustodito per un pochi attimi, ha fatto i propri bisogni proprio in mezzo alla piazza e davanti a un'auto della Municipale. A vegliare sulla piazza anche i membri dell'Associazione dei carabinieri. A monitorare la situazione anche l'assessore Gianmarco Medusei.



Se per la piazza del mercato la prima giornata di mascherina obbligatoria è stata, tutto sommato, uguale a tante altre è per domani che l'attenzione sarà alle stelle: storicamente il sabato richiama chi non può usufruire del mercato nel resto della settimana. Ad approfondire sulla novità e tutto il resto sono proprio gli operatori della piazza.

“Abbiamo sempre avuto le mascherine ed è giusto che sia obbligatorio indossarle – a parlare è Cosetta Fontana della parte ortofrutticola – Questa mattina la Municipale è passata diverse volte, in questa fase ci invitano a non levare mai la mascherina. I nostri clienti non hanno commentato, il vero banco di prova sarà domani (sabato, Ndr) perché arrivano tante persone il sabato è normale che sia così”.



Oltre alla vicenda delle mascherine il pensiero va a un momento buono del mercato con tante persone che hanno riscoperto questa realtà, sia per la disponibilità degli operatori che per la sua natura: permette di stare all'aperto senza ammassarsi soprattutto con le nuove regole in corso.

“Proprio questa mattina – spiega Gabriele Briganti ci hanno portato le mascherine distribuite dal Comune. C'è molta severità sulle mascherine ed è giusto come del resto mantenere le distanze. Il problema in questo momento è che i guanti cominciano a scarseggiare, anzi in molti li stanno finendo oppure li hanno finiti. Sono tanti i clienti che li cercano, pensare che un nostro collega della piazza che vendeva merci varie è bloccato per i codici Ateco: lui essendo in un mercato come questo non può vendere. E' fermo da due mesi e poteva garantire anche quel servizio”.

Mascherine sì ma guanti pochissimi, dunque. Bryan Herdocia spiega: “Ci era un po' dispiaciuto venire a sapere dell'ordinanza delle mascherine così da nulla, senza essere stati avvertiti. Ma ci siamo confrontati già con l'amministrazione. Il problema dei guanti per i clienti adesso è reale, come operatori ce ne siamo dotati per tempo ma anche volendo non sono prodotti infiniti. Alla luce di tante difficoltà, comunque, non posso che fare un elogio a tutti i miei colleghi. C'è stata una grande prova di maturità da parte del mercato. Tutti ci siamo impegnati a tenere al sicuro i nostri clienti”.

Rosy Brancaleone, del Civ Mac, aggiunge: “ Il problema dei guanti rischia di diventare cronico, cerco di disinfettarli costantemente e servo io i clienti, per evitare ulteriori contatti, per la sicurezza di tutti”.

Stefania Gemma e il marito Alberto hanno un banco gastronomico: “Non possiamo che essere d'accordo sulle mascherine anche per i clienti e speriamo di riuscire a ritrovare i guanti, ne usiamo tantissimi è facile che si rompano. Per il resto si può dire che tanti giovani hanno riscoperto il mercato e che quest'anno dovremo fare a meno dei turisti. Però guardiamo avanti, nella speranza della normalità”.

Monica di “Monica fiori”, dal suo banco dei fiori racconta: “Prima dell'ordinanza erano davvero pochissime le persone che giravano senza mascherine, per i guanti la situazione è un po' diversa. Il ritorno al mercato? Si, c'è perché garantisce spazi ampi e soprattutto è all'aperto. E' la fretta di alcuni a stonare di più in questo contesto”.

Dal mercato del pesce la signora Valeria Cristina, commerciante da 45 anni racconta: “La nostra attenzione non è mai mancata. Abbiamo sempre avuto i nostri grembiuli, i cappelli e quando è arrivato il Covid abbiamo aumentato i presidi si sicurezza. Ed è giusto”.

Questo è quello che è accaduto nel quadrilatero di Piazza Cavour, monitorata da Municipale, Protezione civile e associazioni che hanno distribuito anche le mascherine e fermato chi non le aveva e voleva transitare per la piazza. Le persone senza mascherina allontanate sono state davvero poche.