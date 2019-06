Martini in Corsica per il Progetto Itaca: cinque percorsi nella webmapp

La Spezia - Nell'ambito del programma Interreg Italia-Francia Marittima, il progetto transfrontaliero Itaca consente di identificare e mettere online diversi itinerari turistici aperti ai disabili. A livello europeo, circa il 10% dei viaggi turistici è effettuato da persone con disabilità, che rappresentano non meno di 800 milioni di viaggi all'anno. Una realtà sociale ed economica reale, che non è necessariamente considerata al suo vero valore, poiché la questione dell'accessibilità a tutti i siti urbani è ancora lontana dall'essere risolta. Sulla base di questa osservazione e ansiosi di aprire le destinazioni ai vacanzieri portatori di disabilità, i partner del progetto transfrontaliero di Itaca hanno quindi lavorato per due anni per creare degli itinerari turistici "accessibili e aperti".



"Come parte del programma Interreg Italia-Francia Marittima, abbiamo lavorato alla creazione di una piattaforma web unica per Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica, ha spiegato Roberto Guiggiani, responsabile della componente turistica del programma. Grazie a questa cooperazione mediterranea, sono stati creati un sito web e un'applicazione per favorire l'accoglienza dei turisti e un'accoglienza accessibile, consentendo anche di aumentare la

competitività delle imprese". Negozi, ristoranti, hotel, aziende, servizi, monumenti o musei vengono mostrati attraverso l'aiuto di mappe, fotografie o tour virtuali ed elencati in base a cinque tipi di disabilità: motoria, uditiva, visiva, cognitiva e alimentare.



In totale, circa duecento "punti di interesse" sono stati verificati e certificati dalle città di Pisa, La Spezia, Cagliari e Ajaccio dai titolari del progetto, con un budget di quasi 1,4 milioni di euro. Il rapporto è stato presentato nei giorni scorsi dalle delegazioni territoriali, che hanno

illustrato l’avanzamento del progetto ai membri dell'ufficio turistico intercomunale del paese Ajaccio, alla presenza del suo presidente, Pierre Pugliesi, e Isabelle Feliciaggi, consigliere comunale d'Ajaccio, delegato per disabilità e accessibilità. "Quanto fatto alla Spezia è stato molto apprezzato – ha dichiarato il direttore della Confcommercio spezzina Roberto Martini, presente all’incontro -. In quell’occasione abbiamo avuto modo di presentare le imprese che hanno aderito al progetto Itaca e di menzionare i percorsi che abbiamo inserito nella webmapp: due per quanto riguarda il comune della Spezia, il lungomare tra Lerici e San Terenzo e la ciclopedonale tra Levanto e Framura, facendo riferimento all’imminente inserimento di un percorso accessibile anche a Sarzana. Il lavoro da fare è ancora lungo e il progetto Itaca ha tutte le carte in regola per poter essere esteso e proseguire negli

anni. La lotta per l'accessibilità è ancora lontana dall'essere conclusa e deve essere condotta su base giornaliera. L’obiettivo è quello di continuare a integrare questa mappa con altre aziende e servizi e continuare la nostra opera di sensibilizzazione da parte delle imprese verso questa tematica", ha concluso il direttore Martini.