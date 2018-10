Marketing turistico: il 16 ottobre seminario gratuito on line

L’iniziativa grazie al progetto Sistina e riservata agli operatori del settore.

La Spezia - Un seminario on line per approfondire tecniche e strategie del marketing turistico. Si svolgerà martedì 16 ottobre alle 18 e sarà tenuto dal professor Jean-Pierre Lozato-Giotart. Il seminario tratterà i temi fondamentali della concorrenza turistica internazionale: i prodotti, i mercati, le clientele e il marketing più appropriato ed efficace. L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto Sistina (Sistema integrato per il turismo innovativo nell’alto Mediterraneo), coordinato in qualità di capofila da Blue Hub, Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria.



Sistina, sempre sul tema marketing e comunicazione digitale, ha nei mesi scorsi organizzato un corso di formazione on line che ha riscosso notevole successo tra gli operatori di Imperia, la Spezia e Savona. L’incontro del 16 ottobre si rivolge agli operatori del settore ma possono iscriversi anche studenti nonché chiunque desideri approfondire l’argomento. Questa attività formativa è finanziata completamente dal progetto Sistina nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014/2020.



Per l’iscrizione e l’accesso al seminario il link è il seguente:

https://register.gotowebinar.com/register/7983205778103934220



Per informazioni: Simona Martucci 0187.728291, Serena Danese 0187.728221; simona.martucci@rivlig.camcom.it, serena.danese@rivlig.camcom.it.



Cos’è Sistina

Il progetto Sistina ha come obiettivo la promozione dell'offerta turistica secondo modalità innovative che consentano la destagionalizzazione dei flussi in arrivo e la maggiore permanenza sui territori grazie anche all'effetto moltiplicatore della Rete Imprese Turistiche Alto Tirreno. Coordinato in qualità di capofila da Blue Hub, Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, abbraccia come territori di cooperazione la Liguria, la Toscana, la Sardegna, la Corsica e la regione del Paca (Provenza, Alpi, Costa Azzurra).



Area degli allegati