Mario Gerini è il candidato alla presidenza di Confindustria

La Spezia - E' Mario Gerini l'incoming president di Confindustria votato questo pomeriggio dal Consiglio generale dell'associazione di Via Ceccardi, in quello che da sempre è considerato il passaggio più ostico e delicato per il rinnovo della carica.

Quello dell'attuale presidente di Ance è stato l'unico nominativo portato di fronte al Consiglio da parte dei saggi che hanno avviato nel luglio scorso un percorso di indagine tra gli associati per individuare il candidato presidente che, al termine di una serie di step, potrebbe diventare il successore di Francesca Cozzani. Gerini è stata la figura indicata dalla più alta percentuale degli imprenditori spezzini e i saggi hanno così scelto di non proporre nomi alternativi, anche se nelle ultime settimane i riflettori si erano accesi in primis sul presidente di Sanlorenzo Yacht, Massimo Perotti, sull'amministratore delegato di Euroguarco, Cristiano Ghirlanda, su Ettore Antonelli, amministratore di Sat, su Giorgia Bucchioni, vicepresidente nazionale di Federagenti, e su Stefano Orlando, direttore del cantiere spezzino di Fincantieri.



Il Consiglio generale di Confindustria ha votato a favore di Gerini superando la maggioranza più uno dei voti (per statuto non si conosce l'effettiva percentuale dei voti favorevoli) indicandolo ufficialmente come candidato alla presidenza.

"Sono soddisfatto ma anche consapevole di dover lavorare molto. Temi come quelli delle aree militari, del futuro dell'area Enel, dell'ospedale sono ben noti, si tratta di affrontarli per riuscire a fare qualcosa di utile. Nei prossimi quindici giorni elaborerò la proposta per la squadra e affronteremo i prossimi passi", dichiara Gerini contattato telefonicamente da CDS.

Il 9 dicembre, infatti, il Consiglio generale si riunirà per valutare il programma e la squadra di cinque vicepresidenti che Gerini riterrà di proporre. "Cercherò di allargare il più possibile il coinvolgimento a tutte le categorie, anche se da un paio d'anni il numero dei vice è limitato al di sotto del numero delle categorie", spiega ancora il candidato presidente.

Se tutto filerà liscio al prossimo step, il 19 dicembre sarà il momento della seduta dell'Assemblea che si esprimerà sul nome di Gerini con una votazione in cui il peso del voto è proporzionato a quello delle aziende rappresentate dai singoli.



Gerini è socio e amministratore di Ediliza Tirrena, impresa attiva dal 1922, guidata per molti anni da Piero Pozzoli, imprenditore al quale è intitolata la sala delle conferenze della sede spezzina di Confindustria. Come detto è anche presidente di Ance, l'associazione dei costruttori edili, incarico dal quale dovrà dare le dimissioni in caso di elezione a presidente di Confindustria, fatto che rappresenterebbe una prima volta per un esponente del mondo dell'edilizia nella provincia spezzina.