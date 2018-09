Marina del Levante, 4 milioni in più per la barriera frangionde

Affidati i lavori per realizzare la protezione del porticciolo: li effettuerà Trevi spa, la stessa dita che sta realizzando il resto dell'infrastruttura.

La Spezia - La Marina del Levante dovrebbe essere conclusa entro la fine dell'anno, ma l'affidamento dei lavori dell'ultimo degli aspetti progettuali è di oggi. E' stato infatti siglato in data 26 settembre l'atto con il quale l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale conferisce a Trevi spa l'incarico definitivo di progettazione e realizzazione della barriera frangionde per offrire una protezione maggiore al porticciolo che andrà ad accogliere intorno al Molo Pagliari le imbarcazioni dei concessioni delle Marine del Canaletto e di Fossamastra.



Mentre il cantiere procede con i lavori (leggi qui) per la realizzazione delle strutture e dei moli, nelle prossime settimane verranno realizzate le opere a protezione del porticciolo.

L'affidamento da parte dell'ente di Via del Molo è stato effettuato alla ditta cesenate (che sta realizzando anche il resto dell'infrastruttura) tramite procedura negoziata e comporterà una spesa totale di 4.004.888 euro, compresi 101.659 euro per la progettazione.