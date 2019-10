Mareggiata, entro l'anno i risarcimenti ai muscolai

La Spezia - Impossibile dimenticare quelle terribili ore in cui la Spezia e il suo golfo vennero travolti da una tempesta come non se ne vedevano da decenni. Venti fino a 170 km/h e onde alte anche quattro metri. I danni lungo tutta la costa ligure ammontarono a diversi milioni di euro. A quasi un anno da quegli eventi arriva una buona notizia per la cooperativa dei Mitilicoltori Spezzini. La Regione Liguria dovrebbe prossimamente ammettere anche i muscolai nostrani al contributo di risarcimento che dovrebbe essere erogato nei prossimi mesi. Lunedì scorso su questo tema si tenuto un incontro tra Federico Pinza e l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, che conferma: "Abbiamo lavorato bene con il governo centrale e il dipartimento nazionale di Protezione civile e sono molto contento di essere vicini a chiudere questa partita in tempi così brevi. È la prima volta, nella lunga storia purtroppo delle emergenze della Liguria, che la Protezione civile regionale riesce a risarcire le attività produttive e i privati ad un solo anno dall’evento".



In quei giorni di fine ottobre 2018 la forza degli elementi spazzò via le coltivazioni di mitili fuori e dentro la diga foranea. Il mare invase e devastò anche lo stabulatore di Santa Teresa. L'iter ha previsto, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza una settimana dopo gli eventi stessi, le prime erogazioni agli enti comunali. Poi due distinti bandi hanno riguardato i risarcimenti ai privati, distinti per taglia: fino a 20mila euro il primo e fino a 450mila euro il secondo. "Fa piacere trovare grande consenso sui territori rispetto a questa gestione post emergenziale, che ha veramente cambiato il passo rispetto ad altri precedenti e che spero possa servire al Paese come esempio per il futuro", sottolinea l'assessore Giampedrone. L'erogazione coprirà tutto il fabbisogno e avverrà, assicurano dalla Regione Liguria entro il 2019.