Marco Segato nominato CEO di Sanlorenzo Americas

La Spezia - Il gruppo Sanlorenzo, tra i principali produttori al mondo di yacht e superyacht, annuncia la nomina di Marco Segato come nuovo CEO di Sanlorenzo Americas, la storica ambasciata del brand che, nel corso degli ultimi dieci anni, ha permesso il consolidamento della presenza e della leadership di Sanlorenzo nel Nord, Centro e Sud America. Segato, già Vice President of Sales di Sanlorenzo Americas dal 2014, dopo aver ricoperto importanti incarichi nel campo della consulenza strategica e del business development e grazie al grande bagaglio di esperienze al suo attivo nel settore della nautica, è stato scelto anche come socio di Sanlorenzo Americas per consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati di crescita raggiunti dall’azienda puntando a raccogliere le nuove sfide offerte da questo mercato strategico.



In qualità di portavoce della filosofia del brand, Sanlorenzo Americas con sede a Fort Lauderdale e New York, controlla una rete vendita attiva in Peru, Venezuela, Brazil, Colombia, Mexico, Panama, Guatemaleìa, Costa Rica, Canada confermandosi, come unico punto di riferimento negli USA al servizio degli armatori che desiderino realizzare il proprio yacht Sanlorenzo su misura, frutto di un’ineguagliabile cura di ogni più piccolo dettaglio e una selezione unica di materiali, coerentemente con le normative locali e nel rispetto della cultura e dello stile americano grazie ad una profonda conoscenza dei valori che lo rappresentano.