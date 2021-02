Manca il Pos sul taxi, le associazioni: "Prioritario adeguarsi"

La Spezia - Manca il Pos a bordo di una manciata di taxi della provincia e l'appello è quello di adeguarsi. E' il coro che si leva dalle associazioni di categoria spezzine dopo le segnalazioni, giunte a Città della Spezia, da parte di alcuni cittadini che in più di un'occasione avrebbero voluto pagare con il bancomat ma non è stato possibile.

Una situazione che rende difficoltoso anche usufruire della card prepagata, messa a disposizione da Regione Liguria ed erogata da Carige, che avvantaggia gli spostamenti in taxi oppure mezzi Ncc, per le categorie più fragili a partire dagli anziani e i portatori di handicap. Ogni viaggio è coperto da una spesa massima di 30 euro, per un bonus totale di 250. Ad ogni corsa, poi viene scalata la cifra da pagare.

Alla Spezia è attivo il Consorzio radio taxi che conta 42 tassisti appartenenti alle associazioni di categoria Confartigianato e Cna. Il sistema di prenotazione telefonico prevede anche la possibilità di specificare che tipo di pagamento si vuole utilizzare.

"La maggior parte dei tassisti - ha spiegato Nicola Carozza di Confartigianato taxi - è dotata del pagamento con il Pos e quelli che non lo hanno sono davvero pochissimi. Tra l'altro i nostri associati hanno colto con favore l'iniziativa legata alla card e l'utilizzo del pagamento elettronico, il più utilizzato dai visitatori stranieri. Se qualche operatore è ancora sprovvisto lo invitiamo ad adeguarsi, perché garantisce un servizio in più a quello già importante svolto. Per quanto riguarda le segnalazioni è pieno diritto dei cittadini evidenziare i disservizi e in casi più gravi segnare il numero della licenza per poi valutare eventuali provvedimenti. La categoria dei tassisti ha subito, come tutti, pesantemente gli effetti del Covid e per qualche sporadico episodio non deve pagarne le conseguenze chi lavora correttamente".

L'appello ad adeguarsi al pagamento elettronico arriva anche dall'associazione di categoria Cna. "Rinnoviamo l'appello a tutti gli associati ad adeguarsi al pagamento elettronico - spiega Raffaella Bicci referente per Cna taxi -. Sappiamo anche che il Pos manca ad un numero limitatissimo di tassisti. E abbiamo avuto notizia che chi ne è sprovvisto si sta adeguando. Consigliamo anche ai clienti di specificare, al momento della prenotazione, il metodo di pagamento preferito. Questo permetterà sia all'operatore che al cliente di non trovarsi in situazioni spiacevoli".