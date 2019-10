Maggiani: "Molo Garibaldi e dragaggio strettamente connessi"

La Spezia - "La città ha bisogno di fatti. I numeri e i dati presentati a Bilog in questi due giorni lo testimoniano: numeri sui traffici e sugli occupati. Valori che però rimarranno tali o sono destinati a ridursi se tutti gli attori in campo non faranno velocemente la propria parte". Il monito arriva da Federica Maggiani, presidente della Cna La Spezia, che chiede un'azione congiunta ed organica ai vertici dell'Autorità di Sistema Portuale: "E’ difficile credere che sia una banchina nuova (il riferimento è a Molo Garibaldi, per il quale l'Adsp ha chiesto ad Lsct a più riprese di velocizzare l'azione di ampliamento), seppure importante, a risolvere il problema, così come è difficile pensare che il dragaggio sia il solo aspetto risolutivo. Le questioni sono strettamente connesse. Ma se è così, allora qual è il tema vero? Dove si è inceppata realmente la macchina? Così si perde tempo prezioso in grado di condizionare la realizzazione di un intero quadro di opere che comprende anche l’avvio della nuova stazione crocieristica, oltre la competitività in termini di traffici portuali. Come associazione noi siamo pronti, come sempre, a fare la nostra parte".