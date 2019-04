Maestripieri e Carro: "Far ripartire i cantieri. Senza crescita non c'è lavoro"

La Spezia - Economia portuale e settore della difesa. Sanità e sociale. Occupazione e crescita. Sono solo alcuni dei temi che questa mattina sono stati al centro del Consiglio Generale della Cisl spezzina tenuta alla sala convegni della Cassa Edile di via Taviani. Presente il segretario generale regionale Luca Maestripieri insieme al segretario generale provinciale Antonio Carro, al responsabile Fnp (Pensionati) Antonio Montani e al segretario confederale Mirko Talamone.

"E’ necessario che i cantieri del nostro territorio ripartano – ha detto Carro –. Penso alla Variante Aurelia e al nuovo ospedale. Senza dimenticare la vertenza arsenale per cui è indispensabile giungere a nuove assunzione per garantire il turn over. Servono certezze sugli investimenti previsti e non più rinviabili da parte di Contship e Tarros con l’auspicio della massima collaborazione con l’Autorità di sistema portuale".

"Tra le note positive metto il tavolo sulla sanità attivato dal Comune". Ha osservato Maestripieri: "Senza crescita non c’è nuova occupazione. Con una previsione dello 0,2% non si può avere un incremento del settore, questo è un fatto. Per questo è necessario investire nella crescita". Così Montani: "L’agenda quotidiana del Governo negli ultimi mesi è stata incentrata su temi come immigrazione e sicurezza con la legittima difesa. E’ necessario pensare al sociale e all’occupazione".