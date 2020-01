Madrelingua inglese, maestre ed educatrici cercasi per scuola privata

La Spezia - L’Istituto Pia Casa di Misericordia nell’ottica di un ampliamento del proprio organico ricerca le seguenti figure professionali:



- Docente di inglese, preferibilmente madrelingua, per attività di insegnamento full-time alla scuola dell’infanzia e/o alla scuola primaria, in possesso di una laurea in lingue e letteratura straniera o titolo equivalente valido per l'insegnamento nelle scuole superiori.

- Maestra Tutor per attività di insegnamento full-time alla scuola primaria, in possesso di una laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale ante 2002, con comprovata capacità di comunicazione in lingua inglese, orale e scritta (livello B2 meglio ancora C1).

- Maestra per attività di insegnamento part-time e full-time alla scuola dell’infanzia in possesso di una laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale ante 2002.

- Educatrice per il centro bambine-bambini in possesso di una laurea in scienze dell’educazione.

- Maestra per attività di insegnamento dell’educazione motoria alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria, in possesso di una laurea in scienze motorie - nuovo ordinamento o diploma ISEF - vecchio ordinamento.



Solo se in possesso di tutti i requisiti richiesti inviare curriculum vitae a Istituto Pia Casa di Misericordia- Salita Quintino Sella, 12 – La Spezia – oppure via mail all’indirizzo scuolapiacasa@cdh.it