Ma.cro Service: "Sempre rispettati gli impegni economici sottoscritti"

La Spezia - "In riferimento alle notizie apparse sulla cronaca locale, da parte delle segreterie Cisl e Cgil la presente per comunicare che l'azienda ha sempre garantito la propria disponibilità ad incontrare le rappresentati sindacali: ad oggi, dall'ultimo confronto di gennaio 2021 non ci è pervenuta nessuna comunicazione di richiesta incontro". Così l'azienda di servizi cimiteriali Ma.cro Service srl risponde alle sigle sindacali che ieri (leggi qui) avevano proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori. "Le argomentazioni a sostegno dell'apertura dello stato di agitazione sono state ampiamente discusse e chiarite nel vari incontri. Gli accordi sottoscritti nel 2015, sono stati ribaditi con la sottoscrizione di enuovo accordo ad inizio appalto ad Aprile 2020. Pur modificando l'organizzazione del lavoro per renderla adeguata alle esigenze del nuovo appalto, che ricordiamo è stato avallato dalla Stazione Appaltante, l'azienda ha sempre rispettato gli impegni economici sottoscritti con gli accordi già citati. Ribadiamo, come sempre, la nostra disponibilità ad incontrare sigle sindacali".