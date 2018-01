Lui, lei e il bimbo: poveri 'assoluti' se spendono meno di 1.300 euro al mese

La soglia di povertà assoluta varia a seconda della composizione del nucleo familiare e dell'area di residenza. Ecco cosa dice l'Istat.

La Spezia - Soglia di povertà assoluta. Una definizione abbastanza sinistra che sta per il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, che viene quindi considerata assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario. La soglia si calcola tenendo conto di vari parametri legati soprattutto alla composizione del nucleo famigliare e alla zona di residenza.



Secondo l'Istat, per una famiglia di tre persone - genitori e un bambino che va alle elementari - residente alla Spezia la soglia di poverà è è di 1.317 euro. Tradotto: se un nucleo familiare che vive nel capoluogo, e che ha questa composizione, spende meno questa somma, rientra nella sventurata cerchia degli assolutamente poveri.

Una famiglia più grande - immaginiamo di aggiungere al nucleo precedere un figlio adolescente e un nonno 'a carico' -, sempre residente nel capoluogo, deve fare i conti con una soglia di circa 1.822 euro.

Un single che sta in città? Per lui la soglia è di poco inferiore ai 780 euro.



Guardando a centri meno grandi e popolosi - come Sarzana e Lerici - la situazione, secondo l'Istata, cambia un po'. Per la già menzionata famiglia da tre elementi la soglia di povertà diventa di 1.257 euro. Cala a 1.738 il valore per il nucleo da cinque (genitori 40enni, un figlio alle elementari, una ragazzina alle medie e nonno in salotto). La soglia di poverà per un single di Piazza Matteotti? 730 euro e spiccioli.

Vi riconoscete in questi valori? L'Istat è un'istituzione, ma la tavolozza della statistica non sempre più cogliere tutti i colori.