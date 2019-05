Ludovica e Federico diplomati al corso di barbershop

La Spezia - Si è appena concluso, con grande successo, il corso di ‘barbershop’, organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Il corso è rivolto sia a persone senza esperienza e in cerca di lavoro che a professionisti che vogliano ampliare le proprie capacità, arricchendo le proprie conoscenze e il proprio curriculum. Nello specifico è stato possibile, per i partecipanti, apprendere le tecniche più affini per sistemare, tagliare e spazzolare barba e baffi, per dar vita a look creativi e originali.



Al corso di barbershop, tenuto dal docente Pietro Bilbao, hanno preso parte i giovanissimi Ludovica Minerva e Federico Tavilla.



Le lezioni si sono svolte all’interno del laboratorio di Bilbao, alle Grazie. La durata del corso è stata di 24, suddivise quindi tra una parte teorica e una pratica, con la possibilità di fare diretta esperienza sul campo.



Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni sui corsi organizzati da Confcommercio può contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero (0187-5985101) oppure mandare una mail all’indirizzo segreteria@confcommerciolaspezia.it