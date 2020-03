Lsct apre la strada: 343 lavoratori in cassa integrazione

La Spezia - La Spezia container terminal, società del gruppo Contship, ha annunciato oggi l'avvio della cassa integrazione ordinaria, così come reso possibile dal decreto emanato dal governo nei giorni scorsi.

Si tratta di una procedura di urgenza dovuta alla contrazione dell'attività causata dall'emergenza coronavirus che ha attanagliato l'Italia e il mondo intero e dalla conseguente mancanza di commesse ed emanazione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.



La cassa integrazione sarà applicata a scansione settimanale e i dipendenti interessati al provvedimento sono 343, di cui 228 operai e 115 tra impiegati e quadri.

Nelle settimane di cassa il monte ore sarà ridotto a zero e, nei limiti di fungibilità di funzioni, saranno adottati criteri di rotazione. La durata prevedibile è di 9 settimane anche non consecutive e comunque entro il 31 agosto prossimo.



Nei prossimi giorni l'azienda e i rappresentanti sindacali si riuniranno in teleconferenza per trattare i dettagli di questo provvedimento.