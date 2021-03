Lsct, Walter Cardaci nuovo general manager

La Spezia - L'ingegner Walter Cardaci è stato nominato nuovo General Manager di La Spezia Container Terminal. L’Ing. Cardaci entrerà a far parte della squadra guidata dal CEO Alfredo Scalisi, completando il processo di rinnovamento dei vertici aziendali. Cardaci, 50 anni, è Ingegnere Elettrotecnico, ha lavorato in Ansaldo come specialista di automazione e ha successivamente maturato una grande esperienza in ERG, dove ha guidato diversi team, gestendo con successo responsabilità crescenti e progetti di notevole complessità. Grazie ad un metodo manageriale basato sulla valorizzazione del capitale umano, sull’innovazione e su una visione di lungo periodo, orientata alla crescita sostenibile, Walter ha raggiunto risultati importanti, ed è oggi pronto a dare un contributo determinante per lo sviluppo e la crescita del terminal Lsct.