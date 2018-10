Lotta all’abusivismo e nuove regole per gli affitti turistici, se ne parla in Confartigianato

Lunedì 8 ottobre incontro con il colonnello Benassi e l’assessore Berrino.

La Spezia - Continua a crescere in modo esponenziale il numero di appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) nella provincia della Spezia. Il fenomeno sta preoccupando le attività ricettive extra alberghiere che, a fronte di normative chiare e restrittive per le loro aziende, vede dall'altra parte una normativa ampiamente permissiva.



Se permanesse questa situazione, peraltro difficilmente controllabile da cui potenzialmente potrebbero crescere fenomeni di evasione fiscale e concorrenza sleale, si metteranno non solo in notevole difficoltà le strutture ricettive soggette a classificazione da parte della Regione ma si incrementerà un già esistente disagio sociale dovuto alla difficoltà nel reperire alloggi in locazione tradizionale.



Per ragionare su questo tema e proporre una revisione dell'attuale normativa e una maggiore attenzione alla lotta all'abusivismo, Confartigianato Turismo e Consorzio affittacamere Welcome to La Spezia organizzano un incontro lunedì 8 ottobre alle ore 17.30 nel Salone “Marino Banci” in via Fontevivo 19 con le attività ricettive.



Interverranno: Paolo Figoli, Presidente Confartigianato della Spezia, Roberto Cozzani, Presidente Consorzio Welcome to La Spezia, Massimo Benassi, Comandante della Guardia di Finanza della Spezia, Giovanni Berrino, Assessore al Turismo della Regione Liguria.



Per ulteriori informazioni è possibile telefonare Confartigianato Turismo, tel. 0187.286655.