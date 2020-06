Lombardo, Fp Cgil: “Poche risorse e troppe lungaggini sulle spalle dei lavoratori dell’Inps"

La Spezia - “Poche risorse e lungaggini sulle spalle dei lavoratori Inps – dichiara il segretario della Fp Cgil La Spezia, Daniele Lombardo - sono stati scaricati tutta una serie di complicati adempimenti non solo sui lavoratori di un Ente, l’Inps, che da tempo soffre di gravissime carenze organiche; ma su un solo settore dell’Inps, quello degli ammortizzatori sociali, i cui dipendenti si sono trovati a dover gestire migliaia di pratiche in poco tempo e con numeri e mezzi ristretti. Questo ha creato ritardi ed inefficienze a danno dei cittadini, in un momento così delicato. Da anni denunciamo le carenze di personale dell’Inps che alla Spezia, nonostante la fusione con l’Inpdap, è sotto organico di quasi il 40%. La mancanza di visione che fino ad oggi ha impedito di fare un investimento serio sulla Pubblica Amministrazione, attraverso assunzioni ed innovazione tecnologica, di fatto la stanno pagando i lavoratori subissati di pratiche e i cittadini che, nonostante lo sforzo dei dipendenti pubblici, stanno subendo ritardi ed inefficienze inaccettabili”.