Logistica Integrata, Tarros ospita 50 managers da tutto il Mediterraneo

La Spezia - Si è svolto presso l’Headquarter del Gruppo Tarros la seconda edizione dell’Agency Meeting 2019 Building the Network, al quale hanno partecipato oltre 50 managers provenienti dal Portogallo, Algeria, Egitto, Marocco, Malta, Libano, Turchia e Italia. Due giornate dedicate alla Logistica Integrata che il Gruppo Tarros continua a sviluppare ogni anno nel segno della Qualità e della Eco-Sostenibilità, offrendo al cliente Soluzioni dedicate ed innovative. Aperto dal presidente Alberto Musso che ha presentato alla platea un’analisi delle strategie future del Gruppo, il Meeting si è svolto in un costante confronto tra strategie e dati commerciali in una realtà Mediterranea in costante evoluzione.



In un’ottica di sviluppo del network, ogni agenzia ha presentato un piano di crescita legato alla propria situazione sociale e politica ed è stata un’occasione per tutti per acquisire e comprendere le diverse realtà e poter così condividere idee di potenziamento legate al Gruppo. Così Alberto Musso, presidente Gruppo Tarros: “Ogni giorno il Gruppo Tarros, grazie al lavoro delle sue 600 persone, che svolgono con passione e professionalità, collega con le sue navi e suoi mezzi 16 paesi, 30 porti e oltre 300 milioni di abitanti dell’area mediterranea. Il clima di condivisione e di dialogo di queste due giornate sono la testimonianza della continua collaborazione ed integrazione per il consolidamento dell’azienda”.