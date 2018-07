Lo storico Albergo Astoria rinasce come The Poet e punta alle quattro stelle

Fondato negli anni Venti in Via Roma, mantiene l'eleganza dell'epoca ma si apre alla connettività. Boraschi: "Per una clientela esigente, attirata dalle Cinque Terre ma anche dalla città stessa".

La Spezia - Nuovo nome, nuovi la struttura e gli obiettivi. The Poet è l'albergo che nasce dalle ceneri del Moderno Astoria e poi Astoria. storico hotel spezzino in Via Roma, nel cuore del Quartiere Umbertino alla Spezia, che ha chiuso i battenti nel novembre 2016. Dopo due anni di ristrutturazione, ecco il cambiamento totale: il primo agosto 2018 The Poet aprirà al pubblico. Cinquantasette camere, hall e reception, bar, sala meeting. Una ristrutturazione accurata, con il mantenimento e la valorizzazione dell'architettura anni Venti, accanto ad un nuovo design dal gusto internazionale, pensato per una clientela millennials che può spendere e ama l'innovazione, lo charme, gli spazi urbani che fanno tendenza.



"Ristrutturare completamente l'albergo Astoria e creare il nuovo The Poet è stata una vera e propria impresa e una sfida entusiasmante - dice Aurelio Boraschi, in rappresentanza della società Albergo Roma Srl, che detiene la proprietà dell'immobile dal 1969 - abbiamo coinvolto architetti specializzati e le migliori società di consulenza del settore. La Teamwork ha ideato il concept e lo studio di prodotto, affiancata dalla hospitality project che ne progettato la distribuzione funzionale interna, creando un budget dei costi di ristrutturazione generale e coordinando le fasi progettuali affinché fossero rispettati gli standard di prodotto e la correttezza dell'investimento. I lavori sono stati eseguiti per la maggior parte da aziende spezzine. Tengo a ringraziare l'ingegner Walter Roncone per la progettazione. unitamente all'ingegner Massimiliano Rossi. Ringrazio anche il geometra Francesco De Bernardi e il geometra Stefano Storlenghi. per la direzione lavori e la direzione del cantiere".



"Con il nuovo The Poet vogliamo fare incontrare il territorio spezzino e i viaggiatori, che siano business o leisure, giovani in cerca di esperienze, coppie e famiglie - conclude Boraschi - Viaggiatori che desiderano un hotel unico e distinto dagli altri, che resti impresso nella memoria. Viaggiatori iperconnessi, che vogliono condividere e raccontare le proprie esperienze e le emozioni del viaggio. The Poet è il cliente attento ai dettagli, che ama la personalizzazione, che vuole la connettività veloce. L'obiettivo immediato è l'ottenimento di quattro stelle, e credo che sarà facilmente raggiungibile considerando lo spazio e i servizi offerti. L'obiettivo più a lungo termine sarà consolidare il The Poet come punto di riferimento per una clientela esigente e internazionale attirata dalle Cinque Terre, ma anche dalla nostra città e dal nostro territorio che non ha eguali per varietà, storia e bellezza".



Concept Teamwork, società di consulenza alberghiera a Rimini con oltre venti anni di esperienza nel settore, ha ideato il concept del nuovo The Poet. "Ogni viaggio è una storia. Ognuno è protagonista della propria. Ognuno la vuole raccontare e condividere" secondo il consulente Teamwork Nicola Delvecchio che ha curato il concept di marketing. Il nuovo concept dell'ex Astoria nasce dalla volontà di enfatizzare tre elementi importanti: i territorio, d'ispirazione a poeti passati e viaggiatori presenti; l'esperienza, che oggi assume un ruolo principale nella scelta della vacanza; gli ospiti iperconnessi, owero i viaggiatori che vogliono poter condividere sempre i migliori momenti del loro soggiorno.



Al The Poet Hotel troviamo un design di impatto e allo stesso tempo raffinato, caratterizzato da dettagli unici, elementi d'epoca e decorazioni particolari, frutto della sinergia tra gli architetti Alessio Fiorini e Roberto D'Amico (FDA I Architetti) insieme al creativo spezzino Emanuele Martera. Quello che ne deriva è un percorso emozionale fatto di contrasti visivi e materici. Un design che nasce dalla volontà di creare un luogo pieno di vitalità, in cui gli elementi d'arredo, le citazioni poetiche e i frammenti letterari, stabiliscono un dialogo tra lo spazio dell'hotel e il viaggiatore.

Anche i servizi alla clientela rappresentano un valore aggiunto: Wi-Fi free, Wi-Fi premium e super fast per particolari utilizzi e conference cali, I Pad consultabili alla reception e nella hall, giornali internazionali, Hot Spot portatile per connettersi anche quando non si è in hotel; acqua free per i clienti in camera, lavanderia e stireria super fast, parcheggio, noleggio biciclette.

Le camere saranno matrimoniali e doppie secondo lo standard internazionale, Suite Family, Studio Suite, indicata per clientela business e Suite Wow, per le coppie che vogliono rilassarsi e divertirsi.



Gli spazi comuni saranno sempre fruibili, diventando così un punto di riferimento non solo per gli ospiti, ma anche per gli esterni e i cittadini; a partire dal bar, nel quale sarà servito il breakfast a orari flessibili con prodotti bio e locali. La sala meeting sarà uno spazio polifunzionale, dedicato al co-working, a riunioni, eventi, conferenze, mostre, corsi di formazione, presentazioni di libri, conferenze stampa. II personale, tutto altamente qualificato e proveniente in massima parte dal territorio spezzino, sarà composto dal Direttore Domenico Balbiano e da diverse figure professionali; tre che già lavoravano per la società che gestisce il The Poet e nove nuove assunzioni. Le divise del personale sono state ideate dall'azienda spezzina Souvenirs & Gallery.