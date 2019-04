Lo spezzino Lubrano accende il dibattito politico indonesiano

La Spezia - 4mila visite in poche ore, un dibattito da 300 commenti scaturito da un video di una decina di minuti sul canale di "Asialize" postato da Filippo Lubrano, consulente spezzino esperto di mercati asiatici e capo dei Giovani Imprenditori di Confcommercio.

Si è votato ieri, mercoledì 17 aprile, in Indonesia, per eleggere un nuovo Presidente o confermare quello in carica, Joko Widodo, conosciuto come Jokowi. Jokowi è noto come "l'Obama indonesiano", mentre il suo avversario, Prabowo Subianto, proviene dall'élite militare del Paese e promette di "make Indonesia great again". Un Trump-Obama in salsa asiatica, insomma.

193 milioni di persone sopra ai 17 anni si sono recate in una delle 800mila urne sparse per le 18.000 isole che compongono il complesso stato Indonesiano - il Paese musulmano più popoloso al mondo - per eleggere chi dovrà sostenere la crescita economica di una delle economie più importanti al mondo.

In Europa non se ne parla molto, ma nel video di Lubrano si racconta l'operato di Jokowi negli ultimi 5 anni in maniera molto circostanziata.

"Non mi aspettavo certo che diventasse un video divisivo dal punto di vista politico, né che potesse parlare a così tante persone" spiega Lubrano, che da qualche mese ha una video-rubrica in cui racconta l'Asia con un taglio culturale ed economico

Tra i commenti, alcuni direttamente in bahasa, la lingua ufficiale dell'Indonesia, spuntano qua e là complimenti ma non mancano ovviamente i complottisti: "quanto sei stato pagato per dire queste cose?" chiede un utente da Jakarta. "Spero che il giorno in cui sia davvero pagato per raccontare l'Asia non sia lontano" ci scherza su Lubrano, che sulla scia del successo della clip ne ha poi pubblicato un'altra in cui spiega più dettagliatamente i programmi dei due leader politici indonesiani "ma al momento per me questo è piuttosto un investimento, sia economico sia, soprattutto, in termini di tempo, che faccio essenzialmente per passione e per divulgare una visione del diverso lontana dagli stereotipi più abusati".

Il video, visualizzabile a questo indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=joFW8FeZqOA è stato girato dal giovane team, anch'esso spezzino, di Incastro Design.