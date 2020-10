Lo sconto Tari toglie al Comune quasi mezzo milione

La Spezia - Lo 'sconto Tari', approvato nei giorni scorsi dalla giunta Peracchini, incassa l'unanime favore della V Commissione, riunitasi oggi pomeriggio con l'ormai consuet modalità della videoconferenza. Si tratta di una decurtazione del 35 per cento sulla tassa rifiuti per le utenze non domestiche, provvedimento adottato per andare incontro alle attività, che stanno vivendo un 2020 economicamente infausto e che, di fatto, hanno usufruito di un minor servizio vista la stretta del lockdown. E quanto pesa questa scelta sulle casse di Palazzo civico? Quasi mezzo milione di euro. Precisamente 456mila euro: tanti sono i denari che si prevede non entreranno nelle casse comunali, come detto oggi in commissione dal primo cittadino Peracchini quando ha sgranato l'elenco delle minori entrate previste dalla variazione di bilancio. Nel complesso le minori entrate ammontano a poco più di 5 milioni, le maggiori entrate a 6 milioni, in gran parte sostanziate dai 5 milioni circa di trasferimenti statali stanziati per lo svolgimento delle funzioni fondamentali.