Lo Spi Cgil supporta il Patronato Inca per la consulenza bonus Covid-19

La Spezia - Una task force di cinque operatori che al telefono forniranno informazioni ed assistenza per la compilazione della domanda per il Bonus Covid-19. Un ulteriore servizio che si somma a quelli già disponibili del Patronato Inca Cgil a cura dello Spi Cgil della Spezia. “Ci siamo messi a disposizione in questo momento così difficile- racconta Carla Mastrantonio, Segretario provinciale Spi Cgil- per l'emergenza coronavirus sismo stati costretti a chiudere le nostre sedi sul territorio, per non esporre i nostri volontari ultra 65enni e gli utenti a rischi. Ma continuiamo a fornire assistenza per pensioni e pratiche in via telefonica e telematica. Per il Bonus Covid-19 serviva forza lavoro in più per non gravare ulteriormente il Patronato, che sta portando avanti un lavoro difficilissimo con abnegazione. Allora abbiamo offerto la disponibilità e l'esperienza di cinque nostri operatori, un back office operativo che coprirà tutta la provincia spezzina e che potrà consigliare e guidare i lavoratori nella pratica, considerando anche tutti i problemi che si stanno riscontrando con il portale INPS. Un altro esempio di collaborazione virtuosa tra Camera del Lavoro, Spi e Patronato”



Ecco i riferimenti del servizio:

Val Di Magra 353 4063551

La Spezia 353 4963857

Lerici, Arcola, Ameglia 353 4063145

Val di Vara 353 4063760

Riviera 353 4063850