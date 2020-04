Liquidità e contributi, il promemoria di Confartigianato

La Spezia - Liquidità e contributi, Confartigianato illustra le opportunità a sostegno delle imprese



FINANZIAMENTI FINO A € 25.000 CON COPERTURA 100% FONDO CENTRALE

Il Decreto Liquidità prevede a favore di piccole imprese finanziamenti per chi è stato danneggiato dall’emergenza Covid 19: - nel limite del 25% dei ricavi del richiedente, risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale;



durata fino a 72 mesi e preammortamento di 24 mesi;

aggiuntivi rispetto alla situazione debitoria dell’impresa nei confronti della banca prima del decreto;

accompagnati da autocertificazione sui danni causati dall’emergenza COVID-19.

La garanzia del Fondo è gratuita e il tasso di interesse varia a seconda della banca ed è volto alla sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione. La garanzia è concessa senza valutazione del Fondo e la banca può procedere all’erogazione, una volta effettuata una verifica formale dei requisiti.



FINANZIAMENTO SUPERIORE A € 25.000 CON COPERTURA 90% FONDO

Per le richieste di finanziamento fino a 800 mila euro, e comunque non superiori al 25% dei ricavi, la garanzia statale si ferma al 90% mentre il 10% deve essere garantito dall'impresa o da Confidi. In questo caso sarà necessaria una normale istruttoria bancaria con l'attesa della risposta del Fondo.



BANDO DIGITALIZZAZIONE

La Regione Liguria ha pubblicato un bando per la digitalizzazione delle micro e piccole imprese che intendono acquistare: pc, tablet, licenze, software, abbonamenti (anche fiscali on line), canoni, prestazioni di consulenze, ecc. Contributo: 60%. Spesa minima: 1000 euro. Contributo max: 5.000,00 euro (spesa di c.a. 8.300,00 euro). Sono ammesse le spese effettuate dal 23 febbraio 2020. L'apertura del bando sarà il 5 maggio 2020 con procedura a sportello e chiusura tre giorni dopo, 8 maggio 2020.



BANDO PER SOSTENERE CHI INVESTIRÀ IN SICUREZZA

La Regione Liguria sta studiando un bando di contributi a fondo perduto per aiutare le imprese che investiranno in sicurezza per la riapertura. La misura dovrebbe uscire a maggio.



PATTO PER IL TURISMO

Confartigianato ha sottoscritto con la Regione Liguria un “Patto per il lavoro nel Turismo” che prevede l’attuazione di una serie di interventi rivolti alle imprese e ai lavoratori con bonus fino a 6.000,00 euro per le aziende che assumono personale in Liguria.



L'Ufficio Credito Confartigianato è a disposizione delle imprese, chiama il Responsabile Marco Vignudelli, tel. 0187.286653 - cell. 348.3606726 - e-mail: finart@confartigianato.laspezia.it oppure Alessandro Rolla, tel. 0187.730938 - cell. 347.2348573 - e-mail: rolla@confartigianato.laspezia.it