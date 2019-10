Liberare Calata Paita dai binari e continuare a far funzionare il porto "darà del filo da torcere a tutti"

La Spezia - Il porto della Spezia e la ferrovia una lunga convivenza felice che assomiglia ormai sempre più ad un matrimonio. Nella direzione dell’uso dei treni spinge l’Ue per una questione di impatto ambientale ma anche di efficienza dei trasporti. Lo standard futuro saranno le prescrizioni che vanno sotto la sigla P400, con convogli da 750 metri e 2500 tonnellate. Il porto spezzino parte in vantaggio, ma quando il piano regolatore portuale diventerà cantiere ci saranno anni di un equilibrio funzionale tutto da trovare. Lo ha spiegato, a Bilog 2019, Livio Ravera di Mercitalia Shunting & Terminal. “Il tema della Spezia è una case history particolare, che fa scuola in Italia e in Europa. Abbiamo in vista una rivisitazione della presenza portuale che riguarderà innanzitutto il marittimo e poi si allargherà oltre. Nei prossimi cinque anni il tema principale da gestire sarà la convivenza tra l’attenzione del mercato della portualità spezzina, che a registrare una crescita, e i progetti strategici che ha intenzione di intraprendere. Una convivenza che darà filo da torcere a tutti. Soprattutto a noi, vista la nostra attività”. Una partita che si gioca ora, visto che lo spostamento dei binari per liberare Calata Paita sarà oggetto di bando in tempi brevi.

Moderato da Federica Montaresi, che per l'Adsp presiede La Spezia Shunting Railways, il panel ha spiegato l'importanza del cosiddetto ultimo miglio, terreno dove il concetto di intermodalità deve diventare pratica e su cui i bandi CEF della rete Ten-T continueranno ad indirizzare investimenti ingenti nei prossimi anni. Sia per le infrastrutture (ospitare un treno da 750 metri oggi è cosa non per tutti) che nella direzione della digitalizzazione. Questo il campo di Binary System, presente con Alessandra Gorra, e di Lorena Saez della Fundacion Valencia Port, capofila di un progetto europeo che ha il porto della Spezia come partner. Marco Terranova di FerCargo non ha mancato di sottolineare infine come le infrastrutture in Italia non siano ancora all'altezza degli standard richiesti dall'Europa, ancorché più avanti rispetto a Paesi importanti come la Germania.