Leonardo pronta a investire 2,5 milioni in una nuova mensa

Sarù un edificio "ad alta efficienza energetica".

La Spezia - L'avviso di gara scade il 27 gennaio prossimo e segue un primo annuncio che risale allo scorso dicembre e che non aveva avuto esito. Leonardo spa investe alla Spezia nel sito della Melara. Non in nuovi spazi produttivi, giacché al momento non sono previste assunzioni, ma nella realizzazione di un nuovo edificio ad uso mensa per lo stabilimento di via Valdilocchi. "L’intervento prevede la realizzazione di un edificio completo ad alta efficienza energetica dalle fondazioni alle finiture escluse solo le attrezzature mensa e gli arredi", recita il bando. L’importo stimato delle opere è di 2,5 milioni di euro compresi impianti meccanici ed elettrici. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.