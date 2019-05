Leonardo e Mbda festeggiano tre nuovi Maestri del Lavoro

Sono Nadia Di Meco, Massimo Gualco e Susanna Oddi.

La Spezia - La Spezia festeggia altri tre Maestri del Lavoro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha attribuito loro la Stella al Merito del lavoro, dedicata a lavoratori e lavoratrici che "si siano particolarmente distinti per singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta", che "abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione", abbiano "contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro" o "si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale".



La cerimonia della consegna della decorazione è avvenuta a Genova in occasione della Festa del Lavoro nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa. Gli insigni lavorano tutti nel settore difesa. Sono Massimo Gualco, dirigente responsabile del marketing e vendite della Divisione Sistemi di Difesa di Leonardo, Nadia Di Meco, impiegata presso l'ufficio contratti con l’Amministrazione Difesa per MBDA Italia e Susanna Oddi, impiegata responsabile gestione presenza stabilimenti della Spezia e Brescia della Divisione Sistemi di Difesa di Leonardo. A ritirare la decorazione della Signora Susanna Oddi, deceduta, era presente il figlio Mattia Boccolini.