Leonardo chiude per due giorni di sanificazione

La Spezia - Lo stabilimento Leonardo della Melara affrontano due giorni di pulizie straordinarie e sanificazione dei locali aziendali. E' questa una delle decisioni prese ieri dai vertici dell'azienda insieme alle segreterie nazionali FIM FIOM e UILM, incontro che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo aziendale di regolamentazione inerente le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Obiettivo è evitare la completa interruzione dell’operatività industriale, come previsto anche dal dpcm dell'11 marzo, e nel contempo assicurare il maggior livello possibile di prevenzione e protezione all’interno dei luoghi di lavoro.

Ne esce un piano per la gestione dell’emergenza, valido dal 16 al 25 marzo 2020, che prevede innanzitutto due giorni (oggi e domani) di sanificazione degli ambienti. Garantite le attività essenziali per la salvaguardia, manutenzione e continuità degli impianti e delle infrastrutture informatiche ed i servizi interni o esterni di ricevimento e spedizione merce. Alcune attività presuppongono presenza fisica, altre potranno essere svolte in smart working. Nel resto delle giornate, come già comunicato, ci sarà la possibilità di convertire i permessi. Per quel che riguarda il sito spezzino poi, da giovedì inizia il ponte di San Giuseppe con la chiusura dello stabilimento fino a domenica.

Costituito infine uno specifico comitato per verificare l’applicazione delle regole del protocollo del 14 marzo. Il comitato, al di là delle convocazioni che si renderanno necessarie nel periodo di gestione della fase emergenziale, si riunirà, in remoto, il 17 marzo ed il 24 marzo per valutare, anche alla luce dell'evoluzione della fase epidemiologica in corso, eventuali ulteriori soluzioni atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e la ripresa progressiva o integrale delle attività operative.