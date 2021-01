Legge di Bilancio, Confartigianato: "Interessante esonero contributivo per l’assunzione di donne"

La Spezia - L'Area Lavoro Confartigianato informa le imprese che la Legge di Bilancio ha esteso l’esonero contributivo (art. 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012) per le assunzioni di lavoratrici donne disoccupate. Lo sgravio è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'agevolazione è prevista in via sperimentale nel biennio 2021-22. La durata dello sgravio è pari a 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Una delle condizioni per la fruizione dello sgravio è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. L’intervento è finalizzato a favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Confartigianato ritiene però necessaria una misura di carattere strutturale e di semplice gestione per poter uscire dalla logica emergenziale.



Per un appuntamento e un preventivo sulla tenuta delle buste paga è possibile rivolgersi all’Area Lavoro di Confartigianato, tel. 0187286629-63 o scrivendo a: carloni@confartigianato.laspezia.it