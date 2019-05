Le navi verso un futuro "green", Atena organizza un convegno

Giovedì prossimo presso l'istituto tecnico Nautico.

La Spezia - Giovedì 9 maggio alle 11 l'aula magna dell'istituto tecnico nautico "Nazario Sauro" della Spezia, in Via Giacomo Doria 2, sarà sede del seminario "Evoluzione della normativa per la protezione dell'ambiente marino e ricadute sulla progettazione e condotta delle navi" organizzato dalla sezione della Spezia di Atena, Associazione italiana di tecnica navale in collaborazione con il Progetto PROteuS, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR mediante il Programma Interreg MED.

Il mondo marittimo, tradizionalmente volto ai fatti più che alle parole, mostra concreti passi avanti sotto l'aspetto della conservazione dell'ambiente, ben poco conosciuti al grande pubblico. I quattro illustri Relatori, con esperienza diretta dell'argomento, aggiornano sugli sviluppi normativi e tecnici, sulle nuove tecnologie e loro pratiche applicazioni. Con la collaborazione dell'Istituto Tecnico Nautico "Nazario Sauro", Atena segue la sua vocazione alla diffusione della cultura navale e marittima, rivolgendosi con particolare attenzione al mondo della istruzione e formazione dei futuri naviganti e costruttori navali.





Programma

10.45 - 14.55 - Registrazione Invitati



Ore 11.00 -Iinizio Lavori

Saluti ai Convenuti e interventi introduttivi

Relazioni:

Capitaneria di Porto - La Spezia - C.F. Massimiliano Mezzani: "Evoluzione della normativa internazionale e comunitaria in tema di prevenzione dell'inquinamento marino da navi”

CETENA - Ing. Emilio De Angelis: “ Ricadute sul progetto della nave delle normative relative alla riduzione dell'impatto ambientale”

Liguria Ricerche S.p.A. - D.ssa Alessandra Giusti & D.L.T.M. - D.ssa Anna Mori (d.c.): "Il Progetto Interreg MED PROteuS - Promozione della sicurezza mediante la creazione di un Cluster MED sulla Sorveglianza marittima "

ATENA LA SPEZIA - Amm.Isp. GM (aus) Claudio Boccalatte: “L'impiego del GNL (Gas Naturale Liquefatto) per la propulsione navale”

Approfondimenti e Dibattito



Interventi conclusivi



12.45 - Chiusura Lavori



A seguire: leggero rinfresco



L'evento è aperto al pubblico. Per ragioni organizzative, è gentilmente richiesta la registrazione inviando una mail alla Sezione Atena della Spezia:

laspezia@atenanazionale.it

Si ringraziano Liguria Ricerche S.p.A. e D.L.T.M. La Spezia per la gentile fattiva collaborazione.