Le lenti a contatto conquistano anche il settore della moda

La Spezia - Una lente a contatto è un dispositivo medico utilizzato principalmente per motivi terapeutici. L'ampia varietà e la convenienza – comprare lenti a contatto è molto più facile ed economico rispetto agli occhiali da vista – ne hanno fatto un prodotto ormai comune.



Altresì, offrono un'elevata flessibilità, in quanto possono essere indossate anche assieme agli occhiali da sole. Tra l’altro, negli Stati Uniti sono state approvate le prime lenti a contatto che si scuriscono automaticamente quando sono esposte ad una fonte luminosa intensa.



Proprio per questo motivo tali oggetti sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani. Non ci riferiamo solo alla forte domanda di lenti decorative o colorate, bensì – complice la continua evoluzione tecnologica – alla capacità di correggere patologie gravi come miopia, presbiopia, ipermetropia e astigmatismo. Unire l’utile al dilettevole, direbbe il poeta Orazio.



In un momento storico nel quale la maggior parte della popolazione è seduta davanti a schermi elettronici, indossare gli occhiali potrebbe risultare piuttosto faticoso. Di contro, un paio di lenti che si adattano perfettamente agli occhi sono molto più comode e prevengono soprattutto la sindrome dell'occhio secco.



La tipologia di prodotto in esame è molto apprezzata anche in ambito sportivo, principalmente da chi frequenta abitualmente le palestre.



Nel 2018, oramai, le lenti sono viste anche come complemento fashion importante, donando al contempo più sicurezza a chi le indossa. Ancora, questi oggetti possono fare tanto per migliorare l’aspetto di un individuo; in particolar modo nelle donne, contribuendo ad esempio a valorizzarne il make-up e in generale l’immagine esteriore.



Cambiare il colore dei capelli è facile, tanto che milioni di donne lo fanno ogni anno; invece, modificare il colore degli occhi non è così semplice come comprare una tinta. Il metodo più semplice consiste nell’acquistare delle lenti a contatto colorate, le quali sono progettate per variare l'aspetto dell'iride. Sia che si prediliga un colore audace o più più delicato, ve ne sono per tutti i gusti. Ad esempio, chi ha gli occhi blu chiaro, può comprare lenti a contatto verde opaco o grigie, così da donare agli occhi una tonalità tutta nuova.



Un paio di lenti personalizzate può dare anche vantaggi non prettamente cosmetici. Se in passato si è subita una grave lesione agli occhi o si soffre di un difetto congenito, un paio di lenti su misura possono aiutare a mascherare tale situazione, creando al contempo l'aspetto di una pupilla sana e senza difetti. Anche qualora indossiate un paio di occhiali, potrete acquistare delle lenti a contatto colorate graduate, ferma restando la necessità di contattare un medico specialista per definire se l’occhio può sopportarle.



Ovviamente, il consiglio resta quello di utilizzare solo prodotti di marche affermate, rimanendo lontani da soluzioni economiche; tuttavia è possibile trarre vantaggio da offerte online per lenti a contatto che offrano prezzi convenienti. È comunque importante affidarsi al proprio ottico di fiducia, il quale – previo controllo oculistico – potrà prescrivere il prodotto adatte alle vostre esigenze.



Insomma, scegliere di indossare delle lenti a contatto è un ottimo modo per prendersi cura di se stessi, sia dal punto di vista medico che esteriore ed emotivo.