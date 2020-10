Le imprese di Confartigianato presenti al TTG di Rimini

La Spezia - Al Ttg Rimini 2020 le imprese della Confartigianato spezzina hanno partecipato con successo con due propri stand, uno del Consorzio Marittimo 5 Terre Golfo dei Poeti ed uno della Rete di imprese turistiche dell’Alto Tirreno. Presenti il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli, il consulente della Rete Alto Tirreno, Gianluca Giannecchini, Cristina Papini del Consorzio Marittimo 5 Terre Golfo dei Poeti, Carmine Muro dell’Hotel del Golfo di Lerici, Giovanni Magrini NCC Driversilia, Andra Violi per le guide turistiche Coop. Arte e Natura. Nel corso della tre giorni con è mancato l'appoggio della Regione Liguria con la sua Agenzia In Liguria e la presenza del Commissario Straordinario, Pietro Paolo Giampellegrini. Le aziende di Confartigianato non si arrendono agli effetti della pandemia e a Rimini sono andati alla ricerca di nuovi flussi turistici, nel corso della tre giorni presentati pacchetti turistici ed experience con l'offerta di trasporti marittimi, noleggi con conducente, guide turistiche, alberghi, ricettività extralberghiera, ecc. Per ulteriori informazioni su Confartigianato Turismo è possibile chiamare tel. 0187.286655 oppure scrivere una e-mail: turismo@confartigianato.laspezia.it