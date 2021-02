Le associazioni dei mitilicoltori e degli agricoltori incontrano la prefetta Inversini

La Spezia - Proseguono gli incontri della prefetta Maria Luisa Inversini con le categorie più colpite dalle misure di contenimento della pandemia. Questa mattina è stata ricevuta al Palazzo del Governo una delegazione di Confagricoltura, CIA, Confcooperative e Legacoop per fare il punto della situazione. Nel corso dell’incontro, i rappresentanti delle categorie hanno lamentato i disagi che stanno vivendo gli operatori del comparto agricolo e ittico anche a causa delle restrizioni al settore della ristorazione, che finiscono inevitabilmente per ripercuotersi sull’intera filiera alimentare, e si sono uniti alle richieste degli esercenti di un prolungamento dell’orario di apertura dei bar e dei ristoranti, differenziato in base alla colorazione della regione, già portato all’attenzione del governo.

Sono stati posti all’attenzione della prefetta anche le difficoltà dei settori dell’agriturismo e dell’ittiturismo, investiti dal calo di presenze turistiche, e la semplificazione e velocizzazione di alcuni iter amministrativi di interesse per la categoria, per le quali il rappresentante del governo ha assicurato il proprio interessamento per la più celere definizione possibile.