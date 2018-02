Le Pierine, solo abiti ricchi di sapere

Sara e Cecilia hanno concretizzato il loro sogno aprendo un atelier nel 2016. Oggi si spostano al Dialma Ruggiero e la loro attività può crescere ancora.

La Spezia - Un progetto di sartoria artigianale che nasce alla Spezia grazie alla creatività di due giovani ragazze, Cecilia Malatesta e Sara Navalesi. Che hanno scelto di definire la loro idea con un nome certamente suggestivo e irriverente. Sì perché Le Pierine, questo il marchio che hanno deciso di valorizzare, rappresenta innanzitutto la voglia di frugare in un grande baule e scovarci i giorni più belli vissuti dalle nipoti di una volta. Una macchina da cucire e un filo che lega idee antiche a moderne esigenze e nuovi saperi.



“Perché far rivivere non è guardare al passato ma mostrarlo. Riviverlo. Riaverlo. Rinnovandolo - raccontano le sue artigiane -. Vecchie fantasie per nuove curiosità alla conquista di ciò che già ci apparteneva. Queste siamo noi, Sara e Cecilia! Creiamo abiti che ci ricordano le nostre nonne, ricchi di sapere che si tramandano con le parole e le mani, di donne volenterose, in gonnella tra i campi e i prati, di donne artigiane che tessevano, cucivano e sferruzzavano, quelle donne che possedevano nomi ormai passati di moda, come Piera. In ogni paese c’è una Piera!”.



Sara e Cecilia si sono sono conosciute casualmente durante una commissione di sartoria teatrale e hanno immediatamente scoperto e condiviso la comune passione per la moda dei primi cinquant'anni del ‘900: “Allora abbiamo iniziato a pensare e immaginare che passione avrebbe potuto convogliare le nostre energie in un percorso comune, che ha preso poi forma nel progetto nato nell’ottobre 2016 alla Spezia”.

Ogni abito è totalmente immaginato, progettato e creato da loro. Insieme studiano i modelli, a ciascuno dei quali sono solite dare un nome femminile. Poi arriva il momento della vera e propria creazione del cartamodello e la scelta della stoffa più indicata: “La scelta delle stoffe è importantissima, quando viaggiamo non perdiamo occasione per ricercarne di particolari”.

Il “manufatto” conosce infine forme e colori per i dettagli, come ad esempio colletti, abbottonature e bordature. E ci tengono a rimarcare che ciascun capo, per quanto venga conservato il modello, è unico e irripetibile visto che il tessuto e le rifiniture mutano sempre: “L'idea è quella di far indossare alle nostre clienti delle creazioni uniche.

La più grande fonte di ispirazione per noi è Parigi, ed è sempre da lì che provengono la maggior parte dei materiali, oltre che mercati d'antiquariato e brocantes, dove scoviamo stoffe vintage, antichi bottoni e colletti in pizzo”.



Da febbraio il loro nuovo luogo di creazione e realizzazione si trova all’interno del centro culturale Dialma Ruggiero, in via Monteverdi 117: “Un luogo che prende vita grazie al lavoro di una ventina associazioni che con le loro attività creative lo rendono un punto di riferimento per il quartiere, per la città, e fucina di sperimentazione creativa e fervore artistico”. Ogni lunedì e martedì dalle 10.30 alle 12 Sara e Cecilia schiudono le porte della loro “tana” ma ricevono anche su appuntamento: “Se avete voglia di curiosare, guardare e provare i nostri abitini, o chiacchierare bevendo una tazza di tè insieme, passate a trovarci.”

Attualmente è possibile contattarle tramite la pagina Facebook, il profilo Instagram, via mail all’indirizzo lepierineatelier@gmail.com, mentre a breve una selezione dei loro abiti sarà disponibile anche su etsy.