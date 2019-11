Lazio: "Attività economiche della provincia dentro l'arsenale dal prossimo anno"

La Spezia - “La base navale non è una bestia morente. Abbiamo identificato alcune infrastrutture non utilizzate ma mi spiace dirlo, ognuna di loro ha già la targhetta sopra”.

C’è anche Giorgio Lazio, comandante del Comando Marittimo Nord, alla tavola rotonda moderata da Filippo Paganini che vede protagonisti anche il presidente della Camera di commercio delle Riviere di Liguria, Luciano Pasquale, il segretario della Cisl, Antonio Carro, la presidente dell’Adsp, Carla Roncallo: “Il prossimo anno continueremo a spendere i soldi del Piano Brin e ci stiamo portando avanti con il progetto “Basi Blu”. Porteremo dentro la base navale una serie di attività sparse anche nel resto del territorio provinciale e in Lunigiana. Ecco, tutto questo mi sembra difficile da conciliare con quello che ho sentito questo pomeriggio. C’è un continuo dibattito aperto, basti vedere che la sede dell’università nasce all’interno di una proprietà della Difesa. Idem i laboratori. Voglio precisare che le esigenze della Marina militare sono a servizio del Paese, non dei singoli. L’ingegner Ferrari ha citato la polveriera di Vallegrande, ecco per quel sito ci vedo qualcosa di potenzialmente concreto: da domani se c’è un imprenditore interessato, considerando che abbiamo già identificato dove spostare le pertinenze, il discorso si può fare. Diversamente bisogna attendere i tempi dello Stato”.



Alla stessa tavola rotonda anche il vicesindaco Genziana Giacomelli che si dice interessata e aggiunge: “Stiamo lavorando per portare alla Spezia, di concerto con università, Marina militare e Dltm, sei dottorati di ricerca”.