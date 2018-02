Lavoratori stagionali, pulizie e mense, come recuperare i contributi

La Spezia - Grazie ad una sentenza della Corte Europea, i lavoratori stagionali, pulizie, mense in part time verticale possono avere il riconoscimento dei contributi ai fini pensionistici anche per i periodi di sosta. In altre parole, l'anzianità contributiva utile alla pensione può essere calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo in considerazione integralmente anche i periodi non lavorati. Lo sottolineano Marco Lattanzio e Luca Comiti, Filcams Cgil: “Secondo il principio affermato dalla Corte per i lavoratori in part time verticale il numero di settimane accreditabili non è più limitato al numero di settimane effettivamente retribuite nell'anno".



"Un principio ripreso anche dalla nostra Corte Costituzionale - continuano i due sindacalisti -. C'è quindi la possibilità di avviare una pratica con l'Inps per ottenere il riconoscimento di questo diritto. I nostri uffici sono a disposizione gratuitamente per quei lavoratori che intendessero farlo.” Nella nostra provincia si parla di oltre 300 lavoratori che ne avrebbero diritto. Per informazioni rivolgersi alla Camera del Lavoro di Via Bologna alla Spezia ed alla Camera del Lavoro di Sarzana.