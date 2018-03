Latte Art, corso di aggiornamento al Casini

La Spezia - L'Istituto per i Servizi di Enogastronomia, diretto dalla DS Margherita Gesu, è protagonista nella formazione e nell'aggiornamento per i docenti di Sala e vendita.



Non è mai troppo tardi per imparare. Questo potrebbe essere il titolo del corso di aggiornamento tenuto presso l'IPSEOA "Giuseppe Casini", che ha coinvolto i docenti di Sala e Vendita che si sono dedicati ad approfondire la tematica della caffetteria, in particolare Latte Art.



Il Corso di formazione è stato tenuto dall'esperta AIBM Barbara Bocciardo. Cuore e foglia, ottenuti con movimenti precisi ed accurati, ma non solo quello. Infatti, la prima operazione è creare una crema di latte perfetta (e non "schiuma", piena di bolle). Per fare questo, oltre all'estro, anche tanta manualità e conoscenza dei due alimenti: latte e caffè. Nella seconda parte dell'incontro si approfondirà la pratica.



Il corso si è svolto gratuitamente per i docenti in virtà dell'adesione al Progetto Rete per gli Alberghieri, partito dalla Liguria e al momento vede coinvolte le seguenti regioni italiane: Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Vari appuntamenti per formarsi ed essere sempre aggiornati, su tutti gli argomenti legati alla disciplina di sala e vendita: didattica innovativa, sala, Bar, Caffetteria, Sommellerie. Tutti argomenti anche avanzati trattati nei testi che fanno parte del progetto, di cui l'IPSEOA "Giuseppe casini", con già 7 corsi svolti in tre anni, è divenuto Centro di Formazione Territoriale per scambiarsi le competenze e non solo le conoscenze.