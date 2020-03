Laghezza: "Logistica e trasporti sono perativi al cento per cento"

La Spezia - "Il trasporto non si ferma". A ribadirlo con forza è il presidente di Confetra Liguria, Alessandro Laghezza, chiarendo in particolare alle aziende di autotrasporto e di logistica, che il Decreto DPCM 22 marzo 2020, che sospende alcune attività produttive non si applica alla logistica e non limita il trasporto: "Indipendentemente dalla chiusura o dalla sospensione temporanea dell’attività produttiva di alcune filiere, la logistica è attiva e tutte le tipologie di merci possono essere trasportate. In questo scenario i porti liguri sono pienamente operativi e pronti ad accogliere le navi e con essi tutte le categorie degli operatori della logistica, considerata nella sua interezza attività essenziale dal DPCM citato". Confetra Liguria coglie l’occasione per ringraziare le migliaia di aziende liguri di logistica, dai terminal agli spedizionieri, agli agenti marittimi, ai trasportatori e a tutti gli operatori logistici che, adeguandosi alle normative di sicurezza, stanno garantendo la continuità dei servizi essenziali per il nostro Paese e stanno confermando, con importanza e senso di responsabilità, come questo settore sia e rimanga il vero motore dell’economia ligure.